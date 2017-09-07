Брат Шахмара Мовсумова взял беззалоговый кредит в банке – 100 миллионов!

На сегодняшнем заседании Кредиторского комитета ЗАО Bank Standard прозвучала сенсационная информация. Согласно сообщению Report, брат главы одного из государственных фондов Азербайджана взял в находящемся в процессе ликвидации банке беззалоговый (!) кредит на сумму свыше 100 млн манатов. Об этом заявил председатель комитета, юрист Акрам Гасанов.

Вместе с тем, Акрам Гасанов не уточнил конкретно о ком идет речь. Однако источники haqqin.az сообщили, что речь идет именно об очередном «кредитном олигархе», бизнесмене Шахине Мовсумове, который является братом Шахмара Мовсумова - азербайджанского государственного деятеля, исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (так его представляет Википедия).

Источники haqqin.az сообщили, что свою роль в получении этого кредита сыграл высокопоставленный чиновник из Центрального банка Азербайджана. Но теперь перед Шахином Мовсумовым, получившим, кстати, не так давно медаль «Терегги», поставили жесткое условие – вернуть немедленно более 100 миллионов манатов.