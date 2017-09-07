Подписаться на уведомления
 

Брат Шахмара Мовсумова взял беззалоговый кредит в банке – 100 миллионов!

Автор: Отдел экономики 

На сегодняшнем заседании Кредиторского комитета ЗАО Bank Standard прозвучала сенсационная информация. Согласно сообщению Report, брат главы одного из государственных фондов Азербайджана взял в находящемся в процессе ликвидации банке беззалоговый (!) кредит на сумму свыше 100 млн манатов. Об этом заявил председатель комитета, юрист Акрам Гасанов.

Вместе с тем, Акрам Гасанов не уточнил конкретно о ком идет речь. Однако источники haqqin.az сообщили, что речь идет именно об очередном «кредитном олигархе», бизнесмене Шахине Мовсумове, который является братом Шахмара Мовсумова - азербайджанского государственного деятеля, исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (так его представляет Википедия).

Шахмар Мовсумов

Источники haqqin.az сообщили, что свою роль в получении этого кредита сыграл высокопоставленный чиновник из Центрального банка Азербайджана. Но теперь перед Шахином Мовсумовым, получившим, кстати, не так давно медаль «Терегги», поставили жесткое условие – вернуть немедленно более 100 миллионов манатов.

2032 просмотров


Старости
Северная Корея или Кельбаджар?
Северная Корея или Кельбаджар? Куда Армения сплавляет ядерные отходы?
Наша погода
Сегодня 31° / 21°
8 Сен 27° / 18°
9 Сен 28° / 19°
10 Сен 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0283 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Джавид Гурбанов: Азербайджан заинтересован в строительстве железной дороги от Казахстана до Ирана
Брат Шахмара Мовсумова взял беззалоговый кредит в банке – 100 миллионов!
SpaceX запустила для Пентагона секретный корабль-убийцу
Американцы вывезли из Дейр-эз-Зора главарей ИГИЛ
Бако Саакян поклялся у алтаря сепаратизма
В Польше открыли памятник азербайджанским генералам фото
В США хотят назвать ураган именем дочери Трампа
Фото мужчины, которого растерзали в Баку
Порошенко допустил референдум о членстве в НАТО
Джордж Клуни: «Я отговорил свою жену от поездки в Азербайджан»
Нефть дорожает
ЕС готов ускорить переговоры по Brexit
Бардак по-молдавски праздники раскололи страну, наш спецреп
Британец попал в тюрьму за антимусульманский пост в Facebook
Премьер Испании: "Никакого референдума в Каталонии не будет"
На учениях в России погиб солдат
В Москве армянина задержали за угон трактора
Северная Корея или Кельбаджар? Куда Армения сплавляет ядерные отходы?
Начальник Генштаба России на переговорах с Наджмеддином Садыковым видео
Растет число жертв урагана "Ирма"
Яна Александрова пытается отсудить в Лондоне премию за сделку с SOCAR
Природа мстит Трампу наша реплика
Саудовский монарх передает власть своему сыну
Продюсер Иззета Багирова избил человека и гуляет на свободе фото
Путин: Тиллерсон попал в плохую компанию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться