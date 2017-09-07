Азербайджан заинтересован в строительстве железной дороги от Казахстана до Ирана

Азербайджан заинтересован в строительстве железнодорожного участка от Астаны до станции Решт в Иране, сказал в четверг глава ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Джавид Гурбанов на встрече с исполняющим обязанности председателя ОАО “Украинские железные дороги” (УЖД) Евгением Кравцовым в Одессе.

“Юг - Запад” - это стратегический маршрут, и для его перспективного развития Азербайджан заинтересован в строительстве железнодорожного участка от Астаны до станции Решт в Иране", - сказал Гурбанов.

Как отметил в свою очередь Кравцов, “Украинские железные дороги” готовы обеспечить комфортные тарифные условия для грузоперевозок по маршруту “Юг - Запад”.

Согласно сообщению УЖД, украинская сторона также готова решить все технические вопросы, чтобы обеспечить конкурентоспособность данного маршрута.

“Я готов на уровне правительства оказать поддержку решению вопроса касательно морского участка маршрута. К тому же в Украине принято решение об уменьшении портового сбора”, - сказал на встрече Евгений Кравцов.

Как отметил он, паромы должны стать неотъемлемой компонентом маршрута “Юг - Запад”.

Он добавил, что УЖД также намерены ознакомиться с опытом “Азербайджанских железных дорог” в организации пассажирских перевозок с привлечением современного подвижного состава, а также с опытом организации пригородных перевозок.

Сегодня руководители железных дорог пяти стран - Украины, Ирана, Азербайджана, Грузии и Польши участвуют в проходящем в Одессе заседании Координационного комитета по развитию международного транспортного маршрута Юг - Запад. Проект этот предусматривает организацию контейнерных грузоперевозок из Индии и стран Персидского залива через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину и Польшу в страны ЕС и обратно.