Новый посол Венгрии у Эльмара Мамедъярова

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял нового посла Венгрии в Азербайджане Виктора Седеркени, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Посол вручил Эльмару Мамедъярову копии верительных грамот.

В ходе встречи венгерский дипломат отметил, что Будапешт заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетической, транспортной, туристической, культурной и других сферах.

В.Седеркени заверил, что в период своей дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для расширения двусторонних связей.

Глава МИД Азербайджана пожелал Виктору Седеркени успехов в дипломатической деятельности.