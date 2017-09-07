Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Лютфи Заде

Президент Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства подписали некролог в связи с кончиной всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде, сообщает АзерТАдж.
"Научная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. Выдающийся ученый, профессор Калифорнийского университета США, почетный член НАНА Азербайджана, почетный председатель диаспорских организаций Азербайджана в Америке Лютфи Заде (Лютфали Рагим оглу Алескерзаде) скончался 6 сентября на 97-м году жизни", - говорится в некрологе.
Некролог подписали Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева, Артур Раси-заде, Огтай Асадов, Рамиз Мехтиев, Эльчин Эфендиев, Гаджибала Абуталыбов, Микаил Джаббаров, Ибрагим Гулиев, Расим Алигулиев, Тельман Алиев, Фикрет Алиев и Ариф Пашаев.