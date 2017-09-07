Подписаться на уведомления
 

Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Лютфи Заде

 

Президент Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства подписали некролог в связи с кончиной всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде, сообщает АзерТАдж.

"Научная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. Выдающийся ученый, профессор Калифорнийского университета США, почетный член НАНА Азербайджана, почетный председатель диаспорских организаций Азербайджана в Америке Лютфи Заде (Лютфали Рагим оглу Алескерзаде) скончался 6 сентября на 97-м году жизни", - говорится в некрологе.

Некролог подписали Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева, Артур Раси-заде, Огтай Асадов, Рамиз Мехтиев, Эльчин Эфендиев, Гаджибала Абуталыбов, Микаил Джаббаров, Ибрагим Гулиев, Расим Алигулиев, Тельман Алиев, Фикрет Алиев и Ариф Пашаев.

1066 просмотров


Старости
Северная Корея или Кельбаджар?
Северная Корея или Кельбаджар? Куда Армения сплавляет ядерные отходы?
Наша погода
Сегодня 31° / 20°
8 Сен 27° / 18°
9 Сен 28° / 19°
10 Сен 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0283 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Прокуратура Швейцарии о "золоте Януковича"
Коалиция ликвидировала в Сирии главарей ИГИЛ
Тиллерсон: У США будет ответ на ядерные испытания Северной Кореи
Россия и НАТО договорились о сотрудничестве переговоры в Баку; обновлено
Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Лютфи Заде
Рамзан Кадыров поможет беженцам-рохинджа
Новый посол Венгрии у Эльмара Мамедъярова
Азербайджан заинтересован в строительстве железной дороги от Казахстана до Ирана
Брат Шахмара Мовсумова взял беззалоговый кредит в банке – 100 миллионов!
SpaceX запустила для Пентагона секретный корабль-убийцу
Американцы вывезли из Дейр-эз-Зора главарей ИГИЛ обновлено 19:16
Бако Саакян поклялся у алтаря сепаратизма
В Польше открыли памятник азербайджанским генералам фото
В США хотят назвать ураган именем дочери Трампа
Фото мужчины, которого растерзали в Баку
Порошенко допустил референдум о членстве в НАТО
Джордж Клуни: «Я отговорил свою жену от поездки в Азербайджан»
Нефть дорожает
ЕС готов ускорить переговоры по Brexit
Бардак по-молдавски праздники раскололи страну, наш спецреп
Британец попал в тюрьму за антимусульманский пост в Facebook
Премьер Испании: "Никакого референдума в Каталонии не будет"
На учениях в России погиб солдат
В Москве армянина задержали за угон трактора
Северная Корея или Кельбаджар? Куда Армения сплавляет ядерные отходы?
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться