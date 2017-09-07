Прокуратура Швейцарии о "золоте Януковича"

Швейцария подтвердила информацию о конфискации большого количества золота, о котором ранее заявили в Киеве, однако фамилия собственника не названа, сообщает в четверг сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

"Федеральная прокуратура Швейцарии конфисковала большое количество золота в рамках уголовного процесса, который был открыт в 2016 году. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос ТСН", — сообщается на сайте.

По данным ТСН, федеральная прокуратура Швейцарии продолжает несколько уголовных расследований по подозрению в отмывании денег после смены власти на Украине, однако ни одно из этих дел не направлено против Януковича.

По данным телеканала, прокуратура оказалась называть собственника конфискованного золота.