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В Турции освобожден гражданин Германии

 

Гражданин Германии, задержанный в турецкой провинции Анталья на прошлой неделе, освобожден судом под подписку о невыезде, передает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.

Ранее МИД ФРГ сообщил, что двое граждан Германии были задержаны в Турции 31 августа. По словам представителя МИД ФРГ Марии Адебар, "речь может идти о политических обвинениях". Позже один из немцев был освобожден.

Аресты привели к росту напряженности между Анкарой и Берлином. Канцлер Германии Ангела Меркель призвали к пересмотру отношений и переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Задержанные граждане Германии, муж и жена, являются выходцами из Турции и находились на отдыхе в Анталье. Их имена не разглашаются. Они подозреваются в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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