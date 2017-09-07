Сын Трампа дал показания в Сенате

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что устроил встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой в прошлом году, поскольку хотел получить информацию о "физическом состоянии" Хиллари Клинтон для выполнения функций президента страны, сообщает РИА Новости.



Трамп-младший в четверг выступил в закрытом режиме перед юридическим комитетом Сената для обсуждения предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с РФ.

"В подготовленном заявлении во время выступления в юридическом комитете Сената Трамп-младший сказал, что изначально испытал противоречивые чувства, когда узнал, что у адвоката Натальи Весельницкой может быть информация о госпоже Клинтон. Несмотря на его интерес, он сказал, что всегда собирался проконсультироваться со своими адвокатами о правильности использования любой информации, которую госпожа Весельницкая, имеющая связи с Кремлем, предоставила ему на встрече", — пишет New York Times.

Издание отмечает, что признание сына президента США в том, что он хотел заполучить наносящую ущерб информацию в отношении другого кандидата в президенты от иностранного государства "вызывает непростые юридические вопросы".