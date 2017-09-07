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Азербайджанская актриса снимается в фильме британского режиссера

 

Известный британский режиссер, продюсер и сценарист, номинант на премию «Оскар» Питер Уэббер предложил азербайджанской актрисе Кенуль Нагиевой главную роль в новом фильме. Об этом сообщают турецкие СМИ.

В Стамбуле состоялась встреча Питера Уэббера и Кенуль Нагиевой, а также еще одного исполнителя главной роли в новом фильме – звезды турецкого кинематографа Каана Угранджиоглу. Название фильма, который будет снят в жанре психологической драмы, пока не разглашается. Съемки начнутся в ближайшее время.

Питер Уэббер известен как режиссер таких фильмов, как «Тутанхамон», «Десять миллиардов», «Император», «Ганнибал: Восхождение», «Девушка с жемчужной сережкой», «Клиент всегда мертв», «Underground» и другие.

Кенуль Нагиева последние годы живет и работает в Турции. Снимается в турецких фильмах и сериалах.

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