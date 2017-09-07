Супруге Нетаньяху выдвинули обвинение

В отношении супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - Сары Нетаньяху выдвинуто обвинение по "делу о резиденции премьер-министра", сообщает newsru.co.il со ссылкой на Второй канал ИТВ.

В рамках этого дела Сара Нетаньяху и бывший замгендиректора министерства главы правительства Эзра Сайдоф подозреваются в получении выгоды мошенническим путем, а также в обмане и подрыве общественного доверия.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его супруга не пойдет на сделку со следствием и не будет признавать себя виновной в том, чего не совершала.