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Российские "Терминаторы" заинтересовали Сирию и Израиль

 

Сирия и Израиль проявили интерес к закупке российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа "Терминатор", заявил журналистам начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко, передает РИА Новости.

"В этом году на вооружение ВС РФ будет принята машина принципиально нового класса – боевая машина поддержки танков, интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия", — сказал Шевченко.

БМПТ "Терминатор", во многом не имеющие аналогов в мире, предназначены для защиты танков от пехоты противника. Эти машины вооружены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42 с дальностью стрельбы до четырех километров и боекомплектом в 850 снарядов. Помимо этого, вооружение включает также четыре сверхзвуковые управляемые ракеты комплекса "Атака-Т", два 30-миллиметровых автоматических гранатомета АГ-17Д и спаренный с пушками 7,62-миллиметровый пулемет.

"Терминаторы" оснащены всеракурсной баллистической защитой от средств поражения, высокоэффективными средствами обнаружения целей, автоматизированной системой управления огнем.

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