В Лондоне прогремел взрыв

В Лондоне Оксфорд-стрит перекрыли после "взрыва электропроводки", пострадал один человек, говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Twitter-аккаунте Би-би-си.







BREAKING - UK: Explosion reported in Oxford Street, London. Details to follow. pic.twitter.com/b9kCkhwIKa — Behind The News (@Behind__News) 7 сентября 2017 г.

"Один мужчина получил незначительные травмы", — сказано в сообщении.

Ранее ряд пользователей соцсетей сообщили о "взрыве" на улице. Ссылаясь на представителей полиции на месте событий, люди пишут, что взрыв связан с неполадками в электросети.

Официального подтверждения полиции пока нет.