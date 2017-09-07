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Трамп готов быть посредником в решении катарского кризиса

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов посредничать в разрешении кризиса вокруг Катара, передает РИА Новости.

"Что касается посредничества, то я был бы готов к нему", — сказал американский лидер на совместной пресс-конференции в Белом доме с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

В то же время Трамп выразил уверенность в том, что данный кризис под силу решить самим государствам региона. Он подчеркнул, что если США могут помочь, "мы соберем их в Белом доме очень быстро".

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