Азербайджанская спортсменка завоевала золото чемпионата мира по борьбе

В Афинах продолжается чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

Сегодня на татами вышли спортсменки в весовых категориях 38, 43, 49, 56 и 65 кг. Наши юниорки соревновались в четырех весовых категориях.

Выступающая в весовой категории 38 кг Шахана Назарова в первой схватке победила за 84 секунды японскую спортсменку, в полуфинале же одержала верх над российской борчихой.

В решающей финальной встрече Назарова оказалась сильнее украинки Марии Томишич.

Отметим, что Шахана Назарова месяц назад завоевала титул чемпионки Европы среди юниоров.