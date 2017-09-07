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Азербайджанская спортсменка завоевала золото чемпионата мира по борьбе

Автор: Отдел информации 

В Афинах продолжается чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

Сегодня на татами вышли спортсменки в весовых категориях 38, 43, 49, 56 и 65 кг. Наши юниорки соревновались в четырех весовых категориях.

Выступающая в весовой категории 38 кг Шахана Назарова в первой схватке победила за 84 секунды японскую спортсменку, в полуфинале же одержала верх над российской борчихой.

В решающей финальной встрече Назарова оказалась сильнее украинки Марии Томишич.

Отметим, что Шахана Назарова месяц назад завоевала титул чемпионки Европы среди юниоров.

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