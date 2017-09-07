C сегодняшнего дня поступили в продажу билеты на первый домашний матч футбольного клуба «Карабах» на групповой стадии Лиги чемпионов.

В игре, которая состоится 27 сентября на Бакинском олимпийском стадионе, чемпиону Азербайджана будет противостоять итальянская «Рома». Билеты можно приобрести в различных точках продажи, среди которых центры Asan Xidmət, касса Дворца имени Гейдара Алиева, торговые центры и т.д.

Впервые билеты на игру «Карабаха» можно купить и в режиме онлайн.

Haqqin.az не раз писал о трудностях, с которыми сталкивались болельщики, жаждущие посетить матчи сильнейшей команды Азербайджана. Болельщикам приходилось простаивать в жару и в холод в длинных очередях у касс Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова. Эта проблема стала особенно актуальной перед домашней игрой раунда плей-офф Лиги чемпионов с датским «Копенгагеном». Интерес к этой встрече был огромным, однако многие желающие попасть на матч так и не смогли приобрести билеты в кассах. Их скупили спекулянты, выставив на продажу в день игры по многократно завышенным ценам.

Отныне все будет иначе, ибо, покупая билеты за наличные, любители футбола обязательно должны предъявить удостоверение личности, которое вместе с билетом нужно будет показать и при входе на стадион. И вот уже с сегодняшнего дня с 17:00 началась онлайн-продажа билетов на матч «Карабах» - «Рома» посредством сайта iTicket.az – популярного ресурса, специализирующегося на продаже билетов на различные мероприятия, проходящие в Азербайджане.

Билеты продаются по цене 2, 5, 10, 20 и 50 манатов. Билеты на некоторые сектора пока недоступны для покупки. Позже начнется продажа и на эти места. Но уже сейчас болельщики могут выбрать одну из пяти ценовых категорий. Всего на продажу будет выставлено более 60 тысяч билетов.

Чтобы купить билет нужно зарегистрироваться на сайте iTicket.az. Обладатель одного аккаунта может купить не более пяти билетов. После приобретения в режиме онлайн следует подойти в пункт продажи и обменять виртуальный билет на реальный. Кстати, бумажные билеты компания заказала в Италии.

Купить билет через сайт могут и граждане иностранных государств. Для этого им нужно будет ввести данные своего паспорта.

iTicket.az уже имеет опыт продажи билетов на спортивные соревнования. Ранее сайт, начавший свою деятельность в 2016 году, распродавал билеты на такие крупные мероприятия, как «Формула-1» (с 2017 года компания является официальным реселлером по продаже билетов на Гран-при Азербайджана) и Исламские игры. Сейчас на iTicket.az можно приобрести билеты на матчи чемпионата Европы по волейболу, который стартует 22 сентября.

Помимо спорта, iTicket.az предоставляет возможность онлайн и оффлайн-продажи билетов на концерты, в театры и другие развлекательные мероприятия. Компания насчитывает около 20 касс в Баку.