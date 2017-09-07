Высокая волатильность нефтяных цен на мировых рынках, хотя и держит в напряжении всех производителей и потребителей этого важного вида сырья, но уже порядком всем успела надоесть своей непредсказуемостью. Прогнозы экспертов мало кого интересуют, ибо редко сбываются. В этом отношении особенно запомнились призывы президента Ильхама Алиева забыть о нефти, и приступить к развитию ненефтяного экспорта. На первый взгляд такой призыв кажется не совсем уместным, ведь нефтегазовый сектор до сих пор обеспечивает чуть ли не 90% всего экспорта страны.

Да, Азербайджану сегодня трудно похвастаться высокой степенью производства экспортоориентированной продукции в других сферах экономики. Не случайно руководство страны сегодня бросает все свои силы на развитие сельского хозяйства. На продукцию аграрной сферы ориентированы усилия и многих прибывающих в страну экспертов в сфере сельского хозяйства, финансов, стандартизации…

Понять их нетрудно, так как сельское хозяйство – это наиболее гибкая сфера экономики, не требующая к тому же особых затрат. Да и продукция ее всегда пользуется высоким спросом, что особенно проявляется на мировом рынке в эти кризисные годы. И сельское хозяйство страны где легко, а где со скрипом реформируется на глазах, экспорт этой сферы экономики, хотя ей еще и очень далеко до нефтяного сектора, все же растет на глазах.

Но есть еще одна сфере, правда, требующая куда больших капвложений, но способная весьма эффективно внести свой вклад в наращивание экспортных возможностей страны. Это металлургия. В отличие от сельского хозяйства эта сфера требует не только больших инвестиций, но и высоких теоретических знаний, практических навыков, острой борьбы на рынке. В Азербайджане есть все условия для развития металлургии – как цветной, так и черной, о чем мы неоднократно писали. Но по разным объективным и субъективным причинам работа в этой сфере продвигается намного ниже желаемых темпов.

Тем более отрадно, что этой заброшенной, но важной сфере экономики все же удается вносить свой весомый вклад в дело роста ненефтяного экспорта страны. И это легко доказать простой статистикой.

К сожалению, на металлургическом рынке страны трудно назвать какую-нибудь компанию, разве что кроме Baku Steell Company, которая могла бы похвастаться своей экспортной продукцией. Поэтому без большой доли ошибки можно сказать, что именно возглавляемая Расимом Мамедовым эта компания в целом и определяет всю экспортную палитру в сфере металлургии.

А достижения компании действительно заслуживают внимания. За семь месяцев с начала текущего года Baku Steell Company экспортировала всего продукцию на 38,95 млн. долларов. Причем, компания до минимума снизила экспорт квадратных стальных заготовок до 9,017 тонн (3,7 млн. долларов). Зато возросла в общем объеме экспорта доля более сложной и дорогой продукции – бесшовных труб, арматуры, катанки, двутавра. Чтобы не быть голословным, отметим, что экспорт бесшовных труб за семь месяцев составил 26,353 тонны (17,3 млн. долларов), а арматуры, катанки и двутавра – 59,121 тонны (17,95 млн. долларов).

Но радует не только растущий объем экспорта предприятия, но и расширяющаяся география. Так, покупателем стальной заготовки – является Турция. Арматуру, катанку и двутавр компания поставляет в Грузию, Туркменистан и Ирак. А бесшовные трубы – поставляются в Россию, Казахстан, Турцию, Латвию, Италию, Румынию.

И это только основные партнеры Baku Steell Company, явно настроенной на улучшение своих позиций не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. И если на внутреннем рынке компании особая конкуренция пока не грозит, то о внешнем рынке этого не скажешь. Действительно, встречающиеся в Азербайджане мелкие металлургические цеха с примитивным производством стараются лишь подделывать высококачественную продукцию предприятия и бороться с этим должны соответствующие госорганы. А вот на внешнем рынке все обстоит иначе. Ведь только в нашем регионе многие страны имеют собственную развитую металлургию. В том числе и соседние Россия и Казахстан, которые сегодня закупают бесшовные трубы Baku Steell Company. А это уже говорит о том, что завтра все больше стран начнут экспортировать все большие объемы продукции компании. А это дает основание компании претендовать на более высокие экспортные позиции в ненефтяном секторе Азербайджана.