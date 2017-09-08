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Президент Чехии разочаровался в Дональде Трампе

 

Глава Чехии Милош Земан заявил, что разочарован тем, что президент США Дональд Трамп не выполняет свое предвыборное обещание наладить отношения с Россией, передает РИА Новости.

"Я не наивен после 25 лет в политике. Но считаю, что если человек о чем-то заявляет перед выборами, то после победы в них должен выполнять свои обещания.

Дональд Трамп обещал перед президентскими выборами улучшение отношений с Россией. Сейчас он делает наоборот, что означает, что он не выполняет свое обещание. Для меня это определенное разочарование", — сказал Земан, выступая вечером в четверг по ТВ Barrandov.

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