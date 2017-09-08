Сильный ветер в Западном регионе привел к серьезным последствиям

Сильный ветер, начавшийся с пяти часов вечера, привел к последствиям в Западном регионе Азербайджана.
Как сообщают местные СМИ, в Гяндже ветер обломал ветви крупных деревьев. В Самухе и Шамкире повалил несколько деревьев, оборвал электро- и телефонные линии, сорвал крышу жилого дома. В Мингячевире сопровождавшийся дождем сильный ветер повалил деревья и электростолбы, нанес ущерб домам и хозяйственным объектам. В результате некоторые улицы города остались без света.
Соответствующие структуры принимают меры по ликвидации последствий стихии.