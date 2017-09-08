В США «совершили тур» по дипобъектам РФ

Американские должностные лица «совершили тур» по дипломатическим объектам России в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке, блокированным в минувшую субботу властями США, передает ТАСС.

Такую характеристику осмотру сотрудниками американских правоохранительных органов трех дипмиссий, являющихся госсобственностью России, дала в четверг глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Российские должностные лица были приглашены пройтись вместе с нами, когда мы совершили тур по этим объектам в выходные», - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

«Одну секунду. Вы описываете произошедшее как тур?» - спросил у Науэрт корреспондент Associated Press Мэтт Ли.

«А вы как это назовете? Обыск?» - вместо ответа спросила у Ли Науэрт. Журналист ей на это заметил, что американские официальные лица наверняка открывали шкафы и производили иные подобные действия в генконсульстве России в Сан-Франциско, торгпредстве в Вашингтоне и его отделении в Нью-Йорке.

Науэрт в связи с этим признала, что в этих миссиях имела место «чрезвычайно серьезная деятельность» американских официальных представителей, и извинилась за неудачный выбор терминологии. Затем она использовала слово «инспекции» и предложила называть эти действия как хочется.