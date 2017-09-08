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В США на восстановление пострадавших регионов выделено $15,3 млрд

 

Сенат США одобрил выделение $15,3 млрд на восстановление регионов, пострадавших от удара урагана "Харви", сообщает Аssоciated Press.

Отмечается, что это вдвое больше суммы, запрошенной ранее президентом Дональдом Трампом.

За проект проголосовали 80 сенаторов, 17 были против. Документ со внесенными изменениями направлен на повторное рассмотрение в палату представителей, которая после голосования передаст его в Белый дом.

Ранее Трамп запросил у Конгресса $7,9 млрд на восстановление после урагана "Харви".

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