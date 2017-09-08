Хакеры взломали персональные данные 143 миллионов американцев

Бюро кредитных историй Equifax в США заявило о взломе персональных данных 143 миллионов американцев, сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованному в четверг заявлению Equifax, с мая по июль 2017 года злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на веб-сайте компании и получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений.

Кроме того, преступники получили доступ к данным кредитных карт 209 тысяч человек и к документам с персональными данными еще 182 тысяч человек. Среди них оказались жители Канады и Великобритании.