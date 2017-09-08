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Макрон призвал к перестройке Евросоюза

 

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил реформировать ЕС и заявил, что в 2018 году европейцы смогут обсудить предстоящие перемены. В ходе визита в Афины он предложил, в частности, создать парламент еврозоны и избирать в него по единому европейскому списку, сообщает РИА Новости.

"Я предлагаю дорожную карту будущего Европы. Я предлагаю новый метод, когда не будут обсуждать новую Европу только за закрытыми дверями. Нам надо поставить новые цели в 2018 году во всех странах, и народы обсудят, какую Европу они хотят. В течение шести месяцев будут собрания граждан, и в перспективе будут создаваться совместные списки для выборов в Европе и парламент в еврозоне", — сказал Макрон, указав на неудачи Европы.

"Нам нужно найти силы для перезапуска Европы. Люди нуждаются в Европе, мы должны найти силы для возобновления Европы", — отметил Макрон.

"Если мы продолжим оставаться слепыми, мы будем поколением, которое возьмет на себя ответственность за смерть Европы, и мы должны начать с сильной самокритики", — сказал он.

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Макрон призвал к перестройке Евросоюза
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