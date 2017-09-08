5 сентября сирийские информационные агентства отрапортовали о прорыве блокады Дейр аз-Зора. Этот город с довоенным населением почти в 300 тысяч человек был окружен войсками ИГИЛ в 2014 году. Все три года блокады снабжение его населения производилось только по воздуху. Многих мирных жителей удалось эвакуировать, таким образом, сейчас в городе проживают чуть более 50 тысяч под защитой 137 бригады сирийской армии.

Провинция Дейр аз-Зор обладает исключительным региональным значением. Помимо запасов легкой нефти и плодородных земель вдоль берегов Евфрата через ее территорию проходят дороги и нефтепровод в Ирак. После войны в Заливе в 2003 г. в Сирию прибыли сотни тысяч иракских беженцев, многие из которых разместились в приграничной провинции Дейр аз-Зор. С наступлением ИГИЛ в 2014 году очень многие из них с восторгом приняли новую власть своих прежних соотечественников, поэтому довольно быстро почти весь восток Сирии попал под власть террористов.

Не желавшие принимать власть ИГИЛ жители провинции собрались в ее центре - городе Дейр аз-Зор. Солдатам 137 бригады и работникам аэропорта удалось окружить город неприступными инженерными сооружениями, благодаря которым взять его ИГИЛовцам так и не удалось. Хотя попытки проводились очень серьезные. Например, специально для штурма укреплений были начинены взрывчаткой и бронированы автомобили БЕЛАЗ грузоподъемностью 90 тонн, использовавшиеся на фосфатных карьерах. Изготовлено их было не очень много, и все они были остановлены обороняющимися при помощи противотанковых орудий и ПТУРов. Наибольшего успеха ИГИЛ достиг в сентябре 2016 года, когда ошибочным ударом самолетов американской коалиции были уничтожены более 70 солдат сирийской армии как раз на стыке двух соединенных узким перешейком обороняющихся районов - собственно центра города и военного аэродрома. Террористы сразу воспользовались ошибкой и разделили окруженных, однако, полностью взять город так и не смогли.

Операция по деблокаде Дейр аз-Зора стала возможной только после повторного взятия Пальмиры в марте 2017 года и зачистке окрестных районов, включая ас-Сухне. Наступление должно было происходить с трех направлений. Первое - вдоль р. Евфрат от плотины ат-Таура осуществлял отряд “Тигр” (ан-Нимр) генерала Сухейла Хасана и добровольцы из союзных бедуинских племен. В августе им удалось пройти несколько десятков километров, однако ИГИЛовцы разгромили передовые отряды, и наступление было остановлено.

Вторым направлением заведовали иранские добровольцы и их союзники из ливанской Хизбаллы. Они достигли границы с Ираком на юго-востоке провинции Дейр аз-Зор и вышли без особого сопротивления со стороны ИГИЛ к важному стратегическому объекту - насосной станции Т-2 на нефтепроводе Киркук - Баниас. Под этим объектом они стоят уже два месяца, однако, никаких известий о боевых столкновениях оттуда не приходит.

Основная группировка в составе 5 армейского корпуса и различных добровольческих подразделений наступала от занятого в августе города ас-Сухне по шоссе на Дейр аз-Зор при активной поддержке российских ВКС. Как сообщают из министерства обороны в Дамаске, в планировании наступления принимали активное участие российские советники. Им удалось убедить сирийское командование собрать все силы под единое руководства штаба в ас-Сухне и по ходу наступления обеспечивать фланги занятием господствующих над шоссе высот. Это не позволило мобильным отрядам ИГИЛ воспользоваться своей излюбленной тактикой - нападать на растянутые по шоссе армейские колонны.

Успех операции обеспечило еще одно сражение, которое проходило происходило за 200 км от Дейр аз-Зора, - битва за Укейрбат. Этот маленький городок неподалеку от Саламийи являлся продовольственной базой ИГИЛ и служил главным опорным пунктом террористов при нападениях на шоссе Хомс - Алеппо. В Укейрбате совершались все тайные сделки между террористами и связанными с ними сирийскими бизнесменами по продаже нефти, фосфатов и обеспечению контрабанды в Ирак. По нашим сведениям, операция по зачистке Укейрбатского котла проводится российскими добровольцами и их сирийскими подопечными из отряда “охотники за ИГИЛ” - только они отважились атаковать этот до предела укрепленный район, окружить его и воспрепятствовать отступлению более тысячи боевиков в Дейр аз-Зор.

Итак, коридор к окруженной группировке сирийских войск пробит. Можно ли говорить о разгроме группировки ИГИЛ в восточной Сирии и скором завершении боевых действий? На самом деле, битва за Дейр аз-Зор еще только начинается. Большинство пригородов с плотной застройкой до сих пор находятся в руках террористов, которые, как известно, большие мастера ведения боевых действий в такой обстановке. Кроме того, в их руках по-прежнему остается самый центр города - район Хамидийа и разрушенный мост через Евфрат. Судя по опыту Мосула, Манбижа и Ракки американцы зачищали бы город не менее двух месяцев. Возможно, для прошедших бои за Грозный российских советников сирийской армии это окажется немногим проще.

Город Дейр аз-Зор - не единственный укрепленный пункт ИГИЛ в провинции. По-прежнему во власти террористов остаются нефтяные поля к северу и югу от города, все течение реки Евфрат с многочисленными населенными городами, такими, как Ма’адан (неделю в боях за него отряд “ан-Нимр” понес большие потери и был отброшен ИГИЛ на запад на 15 км), аль-Майадин и главный перевалочный пункт на границе с Ираком аль-Букамаль. За каждый из них развернется крупное сражение в городских кварталах. Не сдаст без боя ИГИЛ и нефтяные богатства провинции, питавшие террористическое образование на протяжении трех лет.

Деблокада города Дейр аз-Зор, конечно, важный информационный повод и задел для новых успешных боев. Однако, полностью территория Сирии от ИГИЛ будет освобождена еще не скоро. Смею предположить, что у российского командования на этот счет существуют планы, в которых кампанию предполагается завершить в конце января 2018 года для того, чтобы перед выборами президента в марте 2018 года отчитаться о полном завершении военной миссии России в Сирии, победе над ИГИЛ и вывести все войска за исключением постоянно расквартированных на военных базах в Тартусе и Хмеймиме.