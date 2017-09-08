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Фейсбук признался в нехорошем наша реплика

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Служба безопасности популярной социальной сети выступила с заявлением, что ею выявлено активное рекламное продвижение фальшивых аккаунтов, предназначенных для продвижения аниклинтоновской повестки во время президентской кампании в США. Компания получила приблизительно сто тысяч долларов за рекламную раскрутку таких страниц, которые генерировались из России или связанными с Россией людьми.

Специалисты по безопасности фейсбука определили, что за фальшивыми аккаунтами стояла питерская компания «Агентство по исследованию интернета» - известное как «фабрика троллей», к услугам которой прибегают во время пропагандистских кампаний для информационного разгона тех или иных тем. Речь идет о трех тысячах рекламных площадок в период с июня 2015 по май 2017 года на 470 фальшивых аккаунтах, где размещалась продвигаемая рекламой информация на такие чувствительные для американского избирателя темы, как иммиграция или права ЛГБТ-сообщества. Есть еще группа фейсбук-страниц и две с лишним тысячи рекламных площадок еще на пятьдесят тысяч доларов, которые продвигались подобным образом, связь которых с Россией не так очевидна.

При том, что в общем потоке рекламы, которой фейсбук продал в прошлом году на сумму 27 миллионов долларов, 100 тысяч от России выглядят совсем небольшой частью, целенаправленное распространение фейковых новостей или провокационных материалов играет большую роль во время избирательных кампаний, поскольку подхватываются и распространяются падкими на противоречивые материалы пользователями, которые в итоге усиливают пропагандистский эффект.

Американские спецслужбы давно пришли к выводу о вмешательстве России в президентскую кампанию, причем речь шла как о попытках взлома электронных баз, содержащих списки избирателей, так и об агрессивном информационном присутствии в социальных сетях или в троллинге под журналистскими материалами американских СМИ. Речь также шла о влиянии российской государственной компании Russia Today. Кстати, ее главный редактор Маргарита Симоньян заявила после победы Трампа на выборах, что будет весь день ездить на машине с американским флагом в окне в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах США: «В общем, я сегодня езжу так: в одном окошке наш флаг, в другом американский. Символизирую мир-дружбу-жвачку. Авансом», - сообщила она у себя в твиттере.

Между тем официально руководство фейсбука долгое время отрицало роль своей социальной сети в искажении информационной картины во время выборов. Теперь же заявление директора службы безопасности Facebook Алекса Стамоса полностью подтверждает выводы спецслужб.

Выводы специалистов компании поступят в распоряжение группы специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего большое расследование о вмешательстве русских в президентскую кампанию.

Поскольку Facebook признал факт преступления – вмешательства в выборы, те, кто соучаствовал в этом преступлении, должны быть привлечены к ответственности. В первую очередь американце интересует, не было ли скоординированной работы штаба кандидата в президенты Дональда Трампа с российскими пропагандистскими структурами, чтобы сыграть против конкурентки – Хиллари Клинтон. В своей книге «Что случилось», в которой она описывает события прошлого года, Клинтон пишет, что до самого конца не осознавала, насколько кампания, в которой она принимала участие, отличалась от всех кампаний, которые когда-либо проходили в Америке. Не снимая с себя ответственности за собственные ошибки, она указывает на беспрецедентную информационную атаку, которой подверглась тогда.

Как уже ясно, не без помощи из-за рубежа. Такого действительно Соединенные Штаты еще не знали. Можно не сомневаться, что отныне там позаботятся, чтобы ничего подобного не повторилось.

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Фейсбук признался в нехорошем наша реплика
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