Нефть продолжает дорожать

Нефть умеренно дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу и завершает неделю в плюсе. Ослабление курса доллара, восстановление работы техасских НПЗ, надежды на продление соглашения ОПЕК+ положительно влияют на динамику нефтяного рынка.

Цена на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к утру 8 сентября увеличилась на 24 цента (0,44%) - до $54,73 за баррель.

Нефть WTI на электронных торгах Нью-Йркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,12 (0,24%) - до $49,21 за баррель.

В четверг Brent подорожала на $0,29 (0,5%) - до $54,49 за баррель, тогда как WTI подешевела на $0,07 (0,1%), - до $49,09 за баррель.