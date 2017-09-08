Российская авиация уничтожила экс-главу таджикского ОМОНа

В результате удара российской авиации по командному пункту террористов близ Дейр-эз-Зора был ликвидирован "министр войны" "Исламского государства" Гулмурод Халимов, передает РИА Новости сообщение минобороны РФ.

Халимова и еще троих влиятельных полевых командиров уничтожили во время совещания на командном пункте террористов. Среди них был и боевик по имени Аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГИЛ.

Также ВКС России ликвидировали сорок рядовых боевиков и узел связи.

"После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолета Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами", — указали в минобороны.

Отметим, что Гулмурод Халимов с 2012 по 2015 годы возглавлял ОМОН Таджикистана. В мае 2015-го он покинул Таджикистан и примкнул к ИГИЛ.