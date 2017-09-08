Венесуэла введет новую мировую платежную систему

Венесуэла собирается «освободиться от тисков доллара», введя новую платежную систему. При международных расчетах страна будет использовать китайский юань, евро, японскую иену и индийскую рупию. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает Российская газета.

Напомним: 25 августа Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Венесуэлы. Американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством и государственной нефтяной компанией республики.