США будут усиленно проверять грузы из Турции

Представитель Администрации транспортной безопасности США Майкл Ингланд заявил, что ведомство ужесточило досмотр груза на рейсах, прибывающих из Турции.

По его словам, эти меры являются частью программы по усиленному досмотру воздушных грузов (ACAS) и необходимы для надлежащего ответа на возникающие угрозы.

Ингланд не уточнил, о каких именно угрозах идет речь, однако данный комплекс мер был разработан именно америкаской погранично-таможенной службой с целью повышения безопасности на воздушных судах, следующих из направлений, которые расцениваются как опасные — в первую очередь с точки зрения террористической угрозы.

Поводом для ужесточения контроля также мог послужить недавний инцидент с прибывшей в Австралию из Турции самодельной бомбой, которая была отправлена по авиапочте.