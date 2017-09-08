В пятницу в поселке Бузовны Хазарского района Баку состоялось открытие Загульбинской учебно-спортивной базы Республиканского спортивного центра "Tehsil".
В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В пятницу в поселке Бузовны Хазарского района Баку состоялось открытие Загульбинской учебно-спортивной базы Республиканского спортивного центра "Tehsil".
В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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