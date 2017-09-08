Подписаться на уведомления
 

Армия Мьянмы открыла огонь по лодке с мусульманами Десятки погибших

 

Подразделения армии Мьянмы открыли огонь по лодке с мусульманами из штата Аракан, предпринявшими попытку переправиться в Бангладеш по реке Наф. В результате погибли десятки человек, в том числе дети, сообщает «Анадолу».

В СМИ появились фото, сделанные на берегу реки Наф, куда вынесло тела погибших. Многие из них утонули, так как лодка перевернулась после того, как по находившимся в ней людям был открыт огонь.

Это не первый случай, когда армия Мьянмы открывает огонь по лодкам с мусульманами-рохинджа, что приводит к гибели множества людей. 

Атаки на мусульман в провинции Аракан на севере Мьянмы усилились 25 августа и предпринимаются под предлогом «борьбы с вооруженными боевиками». Гуманитарная ситуация в регионе резко ухудшилась. Число жителей провинции Аракан, бежавших в Бангладеш, превысило 120 тысяч.

541 просмотров


Старости
Северная Корея или Кельбаджар?
Северная Корея или Кельбаджар? Куда Армения сплавляет ядерные отходы?
Наша погода
Сегодня 27° / 18°
9 Сен 28° / 20°
10 Сен 29° / 21°
11 Сен 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0526 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Армия Мьянмы открыла огонь по лодке с мусульманами Десятки погибших
Глава ПА ОБСЕ на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Ильхам Алиев на открытии учебно-спортивной базы в Бузовнах фото
США будут усиленно проверять грузы из Турции
Венесуэла введет новую мировую платежную систему
Российская авиация уничтожила экс-главу таджикского ОМОНа
Нефть продолжает дорожать
Евро подорожал
Минобороны о новых обстрелах армян
Фейсбук признался в нехорошем наша реплика
Российские военные открывают путь Асаду haqqin.az из Дамаска
Макрон призвал к перестройке Евросоюза
Хакеры взломали персональные данные 143 миллионов американцев
В США на восстановление пострадавших регионов выделено $15,3 млрд
В США «совершили тур» по дипобъектам РФ
Премьер Британии отказалась выступить в Европарламенте
Сильный ветер в Западном регионе привел к серьезным последствиям
Президент Чехии разочаровался в Дональде Трампе
Ильхам Алиев распорядился, Расим Мамедов исполнил не наши цифры
США ужесточают правила проверки авиагрузов из Турции
Сидя дома, покупайте билеты на матч "Карабах" - "Рома" наша новинка
Азербайджанская спортсменка завоевала золото чемпионата мира по борьбе
Трамп готов быть посредником в решении катарского кризиса
В Лондоне прогремел взрыв
Российские «Терминаторы» заинтересовали Сирию и Израиль
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться