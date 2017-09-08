Мощное землетрясение у берегов Мексики

Подземный толчок магнитудой 8 зафиксирован в акватории Тихого океана у побережья Мексики в 154 км западнее города Тапачула, передает Интерфакс сообщение Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "катастрофа".

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения имел координаты 15.25 градуса северной широты и -93.67 градуса западной долготы.

Как сообщили западные СМИ со ссылкой на властей страны, в результате землетрясения погибли как минимум два человека.

Согласно последним подсчетам Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда составила 8,4. По данным мексиканских сейсмологов, землетрясение произошло в акватории Тихого океана у побережья штата Чьяпас.

Центр предупреждения о цунами в Тихом океане заявил о возможности формирования цунами. По сообщению агентства EFE, предупреждение касается Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Гондураса и Эквадора.