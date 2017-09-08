США допустили смягчение санкций против КНДР

Резолюция США об ужесточении санкций против КНДР, предложенная Совбезу ООН, подразумевает и возможность их смягчения при определенных условиях.

Если Пхеньян прислушается к требованиям мирового сообщества и откажется от разработки ядерного оружия, то санкции могут быть и вовсе отменены, отмечает ТАСС.

Однако резолюция грозит КНДР дальнейшими жесткими мерами в случае проведения новых ракетных или ядерных испытаний.

«Совет Безопасности ООН будет держать действия КНДР под постоянным надзором и готов усилить, скорректировать, приостановить или вовсе снять данные меры, если это потребуется, в случае исполнения КНДР надлежащих требований», — гласит заявление Совбеза.