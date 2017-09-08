Несколько дней назад в информационное поле было вброшена очередная «сенсационная бомба». На сайте OCCRP появилось расследование под названием «Азербайджанский ландромат». Стоп!

Несколько недель назад в известной израильской газете «Хааретц» появилось «сенсационное журналистское расследование» о многомиллионных инвестициях президента Ильхама Алиева и членов правящей семьи в экономику и недвижимость Израиля. Так называемое расследование, больше смахивающее на обычную «оперативку спецслужб», вызвало переполох в общественном мнении.

В день публикации с раннего утра некто отправил во все бакинские редакции ссылку на резонансное сообщение маститого израильского СМИ. Но в условиях современной гибридной войны, предполагающей массированные и разномастные информационные атаки и диверсии, наученные горьким опытом скептически настроенные журналисты с помощью обычного поисковика Google попытались изучить масштаб запущенной дезинформации - кто еще кроме израильского СМИ растиражировал новое «громкое» антикоррупционное расследование? Google стойко хранил молчание.

Нигде никаких упоминаний о «нашумевшей» статье в «Хааретц», за исключением туземного армянского сайта Edaily, не было и в помине. «Как такое может быть?» - удивится неискушенный читатель. Но скажу вам больше – и в самом издании «Хааретц» не было никакой статьи об инвестициях главы Азербайджана в израильскую экономику. Тем не менее ссылка, разбросанная по почтовым ящикам бакинских редакций по-прежнему работала.

Спустя несколько часов умудренные журналисты с помощью айти-специалистов обнаружили ловко подстроенную медовую западню. Налицо хитроумный фейк. Коварный, подлый, отражающий истинную сущность творца хитросплетений. Зеркальная версия ссылки «Хааретц» не имела никакого отношения к истинной израильской газете. Это был сущей воды подлог, фабрикация, провокация… Позже, ближе к вечеру, последовали громкие заявление посла Израиля, представителей правительства и, наконец, самой редакции «Хааретц» об инспирированной подначке – газета решительно опровергла само наличие подобной публикации на своих страницах.

Cui prodest? Cui bono? – задались нелегкими римскими вопросами в восточном Баку, подозревая новую коварную игру под византийским ковром. Кому это выгодно? Чей выигрыш? Ответа не последовало. Кто мог раскрыть коварный замысел скрытого и милого врага?!

Ответ последовал не из Баку, а из далекого туманно-имперского Альбиона, где прячутся мистические сердца и одиозные дела мировой закулисы. На страницах не менее маститой британской газеты The Guardian (Гардиан) журналисты разразились безжалостным пасквилем в адрес Кремля, обвиняя айти-сторонников российской власти в организации информационной диверсии против Ильхама Алиева. Сложно предположить, на чем основывались британские журналисты, выдвигая столь суровое умозаключение. Однако спустя несколько недель после молниеносного и ничем неоправданного вердикта «Гардиан», на страницах этой же газеты появляется аналогичное журналистское расследование о каких-то инвестициях, где почему-то снова фигурирует семья Алиевых.

На сей раз речь идет не об инвестициях в Израиль и подкупе еврейских политиков, а о деньгах нескольких офшорных компаний и подкупе европейских политиков. И совершенно безапелляционным образом, зная об истинных владельцах этих компаний, которые, возможно, и представлены в правительственном истеблишменте, британское издание размещает на своих страницах «расследование», в котором обвиняются президент и члены его семьи.

А вот автором этого «дознания» выступает небезызвестный консорциум – конгломерат журналистов, объединившихся под амбициозной вывеской Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Словом, некий бандотдел, вооруженный не дубинкой, а пером. Чтобы читателям было легче распознать истинное лицо и заданную миссию этой беспорядочной смеси журналистов, собранных в Центре, приведу название лишь одного из недавних громких дел этого консорциума – «Утечка в контрразведке Македонии…»

Такая вот своеобразная репортерская амальгама, специализирующаяся на утечке из контрразведки. Какой страны? ЦРУ? ФСБ? Моссад? БНД? ЭТТЕЛААТ? С этим надо особо разбираться, ведь речь идет о довольно хаотичной связи…

Группа журналистов выступает с, казалось бы, дерзкой и амбициозной статьей, напрямую осуждающую политическое руководство Азербайджана, а в то же самое время один из соавторов - Хадиджа Исмайлова (хотя ее соавторство, как стало известно позже, состояло лишь в поиске некоторых подставных директоров фирм) в интервью соросовскому изданию «Настоящее время» открыто признается: «Покупали мебель производства дорогих фирм, покупали драгоценности, какую-то одежду известных фирм. Кто конкретно заказывал, не удалось уточнить, нужно более серьезное расследование. К сожалению, это расследование не очень получается, потому что вся информация о бухгалтерских счетах недоступна для журналистов». Стоп!

Обратите внимание на постановку вопроса: «соавтор» РАССЛЕДОВАНИЯ откровенно говорит, что многое в этом исследовании уточнить не удалось и НУЖНО БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. Спрашивается, как же соотносятся принципы журналистской ответственности с открытым признанием несовершенства и незавершенности собственного расследования? Вот вам и подтекст, точнее, политический заказ, спущенный этой самой группе журналистов.

И еще, один немаловажный аргумент. Мир охвачен кровавыми войнами. Трагедии народов Ближнего Востока, геноцид в Мьянме, политический кризис в ЕС, обусловленный Брекситом и парадом национал-патриотов в европейских столицах… И почему-то британская периодика оставляет глобальные проблемы человечества вне внимания, бросив силы на расследование деятельности пары офшорных компаний, связанных с какими-то чиновниками из Азербайджана!

Все стрелы критики журналисты нацеливают на президента и его семью, хотя Х.Исмайлова не скрывает, что «деньги были отмыты и перечислены на офшорные компании, связанные с семьями олигархов, какая-то часть пошла на покупку каких-то предметов роскоши». Каких олигархов? И есть ли имена членов их семей? И почему журналисты концентрируют внимание не на владельцах счетов, а на президенте?

И еще: детективша Исмайлова ищет директоров подставных фирм… посредством мессенджера фейсбука, громогласно при этом заявляя, что директор фирмы - загнанный в своем селе малообразованный плебей. Располагая таким крючкотворством, падшая женщина азербайджанской паражурналистики, берет на себя смелость обвинять главу государства! Хадиджа давно потеряла право на серьезный тон. Все ее публичные выступления – это проявление болезненной реакции, фрустрации на собственную неудовлетворенность, импульсивность, нестабильную самооценку, бездумную ложь, нечеловеческую потребность будоражить свое огромное тело и столь же огромное общественное мнение.

Получается, заказали президента? И сторожевые псы империализма всеми правдами и неправдами, не разобравшись в сути слитых контрразведкой сухих наименований офшорных компаний, подвергают критике руководство суверенного государства?

Так вернемся же к искомым римским вопросам – Cui prodest? Cui bono? Прежде всего небрежно состряпанная в кабинетах контрразведки оперативка появляется аккурат накануне знаменательного события – подписания нового Контракта века.

14 сентября ожидается подписание еще одного контракта по разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли». И в новом проекте, как и 23 года назад, ключевую роль играют американские компании.

Тогда, почти четверть века назад, за считанные дни до подписания грандиозного соглашения в центре Баку раздались выстрелы, прогремели взрывы и раздался лязг танков, означающих опасность, нависшую над алиевской суверенной государственностью. Чей же это был дамоклов меч? Потертую рукоять клинка сжимали руки тех, кто из последних сил пытался разрубить нити, связывавшие Азербайджан с Западом. А в чьих руках меч, который приставили к сердцу государства, сегодня? Где искать эту руку? На Западе, где тиражируются незавершенные расследования, либо в других столицах? И как всегда, в поступке скверном подвизалось и мировое армянство…

Продолжая свои рассуждения, замечу, что у Азербайджана сейчас сложились как никогда доброжелательные отношения с администрацией нового президента США Трампа. Не так ли?! Все еще на слуху добрые и теплые слова Трампа, обращенные президенту И.Алиеву. Так кто же стоял за этой «утечкой контрразведки»? Американская администрация? Не верю!

Высокопоставленные чиновники Азербайджана обвиняют человека-государство – Джорджа Сороса, некоторые ветви американского истеблишмента и представителей мирового армянства. Почему Сорос? Ну хотя бы потому, что он является главным спонсором проекта Центра OCCRP.

Наряду с монстром и могильщиком Соросом, который вначале обваливает биржи, ломает банки и сокрушает экономики многих стран, а затем свергает неугодных президентов, вызывая затяжные смуты руками карающих цветных революций, в ряду основных спонсоров проекта значатся Госдепартамент США и Правительственное агентство по международному развитию (USAID).

Большая часть правительства Азербайджана убеждена, что «несовершенная утечка контрразведки» - дело рук последователей прежней администрации Обамы, представленной в среднем эшелоне Госдепа и в Конгрессе, о чем свидетельствуют гневные заявления представителей администрации президента Азербайджана.

В период правления Обамы американская администрация проявляла открытую враждебность к Азербайджану, не скрывая отчаянной решимости любыми путями изменить статус-кво и вызвать социально-политический коллапс.

Главный идеолог борьбы с Азербайджаном одиозная и эксцентричная Виктория Нуланд при поддержке госсекретаря одного из союзников американского армянства Джона Керри (с самого начала карабахского конфликта будущий сенатор и госсекретарь был убежденным сторонником расчленения Азербайджана, о чем свидетельствует его нашумевшее обращение к Горбачеву с просьбой передачи Карабаха Армении) накануне президентских выборов 2013 года явилась теоретиком фейсбуковской революции в Баку. Если бы бакинские власти своевременно не противодействовали вспыхнувшей в подпольных кружках при американских институтах революционной демократии фейсбуковской революции, Нуланд изощрялась бы собственным краснобайством и раздавала бы бублики не на Крещатике, а на бакинской Площади Фонтанов. Но революционная стихия оловянных подростков, приобщенных к нацдемократии, вылилась в новую трагедию и очередное разочарование теоретиков мировой перманентной революции.

Вскоре солдатики обзавелись йаповскими партийными книжками и присягнули на верность делу партии и правительства. Почва ушла из-под ног Нуланд – попытка революции привела к полному демонтажу и переориентации политсистемы, правительство выдворило американского посла и заасфальтировало все американское подполье.

Но вернемся к главному спонсору проекта Центра – Соросу. Еще в 2015 году мы писали о фарсовой перипетии - безуспешной попытке Сороса во время встречи с президентом И.Алиевым на полях Давосского саммита добиться реанимации в Баку главного рассадника «цветных беспорядков» - Института Открытое Общество. Но президент отверг предложения Сороса, не допустив возвращения в страну свирепой революционной стихии. Сорос пообещал отомстить. Вот и мстит по сей день. Новый виток атаки так напоминает информационную агрессию накануне Европейских игр. Один и тот же почерк! Тождественные цели!

Напомню, после провала Сорос решил погромче хлопнуть дверью, выступив с демаршем и своевольной интерпретацией деталей переговоров. Видите ли, империалист был удручен ситуацией с правами человека в малопонятной южнокавказской стране.

Вполне вероятно, что мировоззренческий взгляд финансиста-стоика был сформирован на основе докладных записок заместителя главы одной из программ Фонда Сороса – Open Society Human Rights известного представителя американского армянства Ерванда Шириняна. Но сегодня речь не о Шириняне. Плохо получается у авторов Ландрамата…

Сорос схлестнулся с администрацией Трампа. Американская печать изобилует драматическими подробностями этой жесткой и открытой борьбы двух столпов real-politic, открыто обвиняя жонглирующего ценностями moral-politic Сороса в организации враждебных выпадов и инсинуаций против президента США. И именно с приходом Трампа к власти Америка стала возвращать свое былое влияние и авторитет в Азербайджане. Речь идет о другой Америке, трамповской, а не соросовской. Обратите внимание, за неполный год именно Баку во второй раз стал площадкой для американо-российских переговоров на уровне военного командования. Укрепляется международный авторитет Азербайджана, и во многом за счет доверительных отношений с администрацией Трампа. Что же остается предпринять Соросу, как не стараться создать иллюзию нового витка конфронтации алиевской власти с США?! Стратегия именно в том, чтобы выбить Азербайджан из орбиты западного влияния, отрезать пути к евроинтеграции, создать на Западе реноме «полукриминального и абсолютистского государства», которое может рассчитывать лишь на союз с региональными державами…

Как иначе можно расценить соросовскую провокацию после многообещающих и долгожданных визитов президента И.Алиева в Брюссель и Мюнхен?

Напрашивается главный вывод: основной целью этого несовершенного и в общем-то доморощенного расследования о хождениях одного из вице-премьеров к дантисту и некоем Расиме Асадове – сыне министра внутренних дел Азербайджана при президенте Аязе Муталибове и жалкая попытка идентификации этих невнятных эпизодов с президентом и его семьей было не допустить нормализацию отношений Азербайджана с США, Евросоюзом и Западом в целом.

И теперь настала очередь азербайджанской контрразведки прояснить истинную цель этой многоходовой провокации. Ведь наряду с разнузданной Хадиджей, в этом странном конгломерате журналистов, которые подняли руку на святая святых, предстают весьма странные персонажи, не имеющие ничего общего с пишущей братией – какой-то Ильгар Ага, некая Медина Мамедова, некто Лейла Афшар. Хотя за одного из авторов незавершенного, по словам Хадиджи, доклада мы наблюдали и в других, не менее скандальных ситуациях. Речь идет о румынском журналисте Поле Раду.

В самой Румынии он известен в качестве ладромата румынского мафиози, сотрудничавшего с изданиями, которые финансировало криминальное сообщество. А к биографии инженера-журналиста боснийца Дрю Саливана мы еще вернемся в наших следующих публикациях.

Но среди этой беспородной группы отдельным особняком стоит личность небезызвестной Дины Нагапетянц. Так же, как и Исмайлова (помните, как армяне выставили в защиту Хадиджи жену известного голливудского актера адвоката Джорджа Клуни - Амаль Клуни? А ведь до этого именно Амаль Клуни официально защищала интересы Армении в Европейском суде…), Нагапетянц не замечает громкие скандалы, в которые оказываются вовлеченными члены семьи армянского президента Сержа Саргсяна. Ведь буквально на днях ФБР провело спецоперацию в США против армянской мафии, которой покровительствует брат Сержика Саргсяна – Сашик. Но Нагапетянц и Исмайлова об этом ни словом не обмолвились.

Спрашивается – почему конгломерат журналистов во главе с Хадиджей и Нагапетянц не расследуют источники финансирования преступных визитов других европейских политиков в Карабах? На какие деньги баронесса Каролина Кокс, конгрессмен Фрэнк Паллоне, евродепутаты Франсуа Рошблуан, Яромир Штетина, Фрэнк Энгель, Томас Руди, Энрико Комнинг, Холгер Арппе и другие посещали непризнанные сепаратистские квазигосударства? С каких пор деньги европейских налогоплательщиков используются для публичной поддержки полевых командиров и полукриминальных образований? Что мешает Центру по исследованию коррупции и оргпреступности начать расследование корпоративных интересов евродепутатов с криминальными полевыми командирами?

Этот вопрос может быть обращен и к другой известная журналистке, этнической армянке – главе российского медиахолдинга РИА Новости Маргарита Симонян. И эта российская журналистка не замечает громкие скандалы с участием семьи Саргсян, тиражируя в информационном пространстве лишь недовершенные измышления западного консорциума об Азербайджане.

Вот вам свежий пример. С каких это пор главное российское СМИ тиражирует заявление Госдепа США о преследовании журналистов? Госдеп выступил с сотней подобных заявлений о сотне стран в мире. Но РИА Новости распространяет лишь заявления по Азербайджану. Снова армянский контекст или подсказка из какого-то кабинета российского чиновника с армянской фамилией в паспорте? И на этот вопрос предстоит ответить азербайджанским властям. Здесь встает еще один логичный вопрос к РИА Новости. Вроде бы цель этой информационной диверсии и российский Рособоронэкспорт. Чем же российский гигант не угодил РИА вкупе с Симонян? Так ведь своими руками подрываете репутацию одного из главных российских экспортеров. Как же так получается? И опять мы стали свидетелями конфликта интересов российских чиновников армянских корней с национально-государственными интересами России!

И наконец последний вопрос! Азербайджан должен ответить и на самый главный из всех вытекающих в резюме вопросов, некогда поднятых президентом Трампом. Президент США выступил с важной инициативой сокращения бюджета USAID – одного из главных спонсоров OCCRP, странного журналистского корпуса из разных стран. А почему бы правительству Азербайджана не поддержать инициативу Трампа и не накрыть представительство этого агентства, которое разбрасывается деньгами американских налогоплательщиков на незавершенные сенсационные доклады?! Тем более что сотрудничество USAID в рамках проекта SEDA и без того завершается в нынешнем году…

Азербайджанской контрразведке есть над чем подумать!