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США профинансируют разминирование в Карабахе

 

Решением Конгресса Соединенные Штаты Америки выделят дополнительную сумму в 1,5 млн долларов на дальнейшие работы по разминированию территорий в Нагорном Карабахе.

Окончательный проект внешних ассигнований США, по всей вероятности, поставят на голосование вечером в пятницу, передает государственная радиостанция «Голос Америки».

«Из-за размещенных мин в ходе войны в Нагорном Карабахе мужчины, женщины и дети, проживающие в регионе, постоянно находятся под угрозой получения травмы или потери жизни», - подчеркнул конгрессмен Дэйвид Валадо, являющийся автором данной инициативы.

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