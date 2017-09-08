США профинансируют разминирование в Карабахе

Решением Конгресса Соединенные Штаты Америки выделят дополнительную сумму в 1,5 млн долларов на дальнейшие работы по разминированию территорий в Нагорном Карабахе.
Окончательный проект внешних ассигнований США, по всей вероятности, поставят на голосование вечером в пятницу, передает государственная радиостанция «Голос Америки».
«Из-за размещенных мин в ходе войны в Нагорном Карабахе мужчины, женщины и дети, проживающие в регионе, постоянно находятся под угрозой получения травмы или потери жизни», - подчеркнул конгрессмен Дэйвид Валадо, являющийся автором данной инициативы.