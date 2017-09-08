Облако плазмы, выброшенное Солнцем во время мощнейшей вспышки в минувшую среду, достигло сегодня утром Земли и породило мощнейшую магнитную бурю 4 уровня, передает РИА Новости сообщение, сделанное главным научным сотрудником ФИАН Сергеем Богачевым.

"Облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты около 2 часов ночи по московскому времени, примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в 1,5 раза, и удар по Земле произведен с большей мощностью, чем ожидалось. Направление магнитного поля выброса, исходя из данных прибора ACE, является неблагоприятным для нашей планеты — поле направлено противоположно земному и в настоящий момент "сжигает" линии поля Земли", — пояснил ученый.

Вчера, примерно в три часа дня по Москве, на Солнце произошла чрезвычайно сильная вспышка класса Х9.3 - самое мощное событие такого рода за последние 12 лет. Как изначально предполагали ученые, корональный выброс, связанный с этим событием, должен был быть направлен на Землю, однако точных данных на сей счет у них не было.

Позже данные со спутников НАСА показали, что корональный выброс был направлен на Землю и что его последствия могут разниться от относительно безобидных до потенциально опасных.

Оказалось, что ближе к истине были негативные прогнозы – по словам Богачева, сейчас на Земле началась мощнейшая магнитная буря четвертого класса, чья сила примерно в десять раз выше, чем изначально ожидалось учеными. Буря, как отмечают специалисты ФИАН, охватит всю планету, и уже сейчас на ночной стороне Земли наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах.

Бури такого уровня происходят относительно редко — в среднем за один солнечный цикл, длящийся 11 лет, происходит примерно сто событий такого типа. Магнитные бури высшей категории опасности случаются еще реже - 4 раза за один цикл.