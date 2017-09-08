Македония готова начать переговоры о вступлении в ЕС

Глава македонского МИД Никола Димитров заявил, что Македония надеется начать переговоры о вступлении в Евросоюз не позднее, чем через полтора года.

Димитров выступил на пресс-конференции перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС и стран - кандидатов на вступление в союз.

«Мы надеемся начать переговоры о вступлении через год-полтора и надеемся убедить их (ЕС), что это также отвечает интересам Европы», — цитирует министра пресс-служба Еврокомиссии.

Македония претендует на членство в ЕС с 2005 года. Наряду с ней кандидатами на вступление являются Албания, Черногория, Сербия и Турция.