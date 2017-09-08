Азербайджанец возглавил российский город

Заместителем главы администрации российского города Волжск назначен Газанфар Гулуев, сообщает ИА «СоцИнформБюро».

Прежде он занимал должности руководителя КБиДХ администрации и помощника мэра по вопросам транспорта, благоустройства и дорожного хозяйства. В мэрии города Гулуев работает с 2015 года.

Родился Газанфар Акберович в Азербайджане в 1963 году. С 1981 года проживал в Волгограде, а в 2010 году переехал в Волжск. Гулуев имеет два высших образования в сфере строительства и управления. Много лет трудился в руководстве ОГУП «Волгоградавтодор», а затем в течение года руководил ООО «ГК «Инфраструктура».