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Минобороны Грузии разоблачило армянскую ложь про учения НАТО

 

Министерство обороны Грузии сегодня официально сообщило, что министерство обороны Армении еще в июле подтвердило свое участие в учениях НАТО Agile Spirit 2017. Об этом "Радио Азатутюн" письменно сообщили из департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью минобороны Грузии.

В день начала учений, 3 сентября, представитель минобороны Грузии Гиоргий Качарава сообщил СМИ, что Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях Agile Spirit 2017 в рамках сотрудничества Грузия - НАТО. «Министерство обороны Армении заблаговременно заявило об участии в учениях Agile Spirit 2017 в Грузии. Но, к сожалению, в последний момент наши соседи отказались от участия. Причина мне не известна», - сказал Качарава.

Между тем заместитель министра обороны Армении Артак Закарян 4 сентября в беседе с журналистами, касаясь вопроса о том, почему Армения отказалась от участия в военных учениях, сказал, что Армения официально не подтвердила свое участие в учениях, которое первоначально было запланировано, однако в впоследствии отменено.

Вечером 4 сентября министерство обороны Армении выступило с заявлением, согласно которому «формат участия подразделений ВС Армении решается исходя из плановых нужд международного взаимодействия оборонного ведомства. Учитывая тот факт, что проходящие в Грузии учения в этом плане не имеют приоритетного значения для ВС Армении, изначально было принято решение о неучастии в них и не было подано заявки на участие. Спекуляции в отношении отказа от участия в учениях в последний момент - неуместны».

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