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14-летний школьник обогнал по IQ Эйнштейна и Хокинга

 

Школьника, которому всего 14 лет, признали гением после того, как он сдал тест на IQ и набрал рекордные 162 балла, что выше, чем у Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна, пишет Daily Mail.

Ртвик Пател стал членом организации с самыми высокими коэффициентами интеллекта "Менса" после достижения наивысшей возможной оценки, поставив тем самым мировой рекорд.

Мальчик признаётся, что не ожидал туда попасть, а получение максимального результата стало для него чем-то невероятным.

Уровень IQ среднестатистического взрослого колеблется в пределах 100 баллов, а у Эйнштейна и Хокинга, как предполагается, достигал он 160 баллов, но официально этот тест они не проходили. Ртвик заинтересовался организацией "Менса" после того, как посмотрел телешоу Child Genius ("Ребёнок-гений").

В прошлом году он уже сумел добиться небывалых успехов в учёбе и был включён в список 50 лучших учеников своей возрастной группы по математике на национальном уровне. Кроме точных наук он изучает латынь, греческий, французский и немецкий языки, играет на флейте и саксофоне, а также имеет второй дан по каратэ. Разумеется, он мечтает об учебе в Кембридже или Оксфорде.

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