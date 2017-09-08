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Израиль не допустит создания «шиитского коридора» в Сирии Заявление министра

 

Израиль сделает все возможное для предупреждения создания коридора между Ираном и Сирией. С таким заявлением выступил в пятницу министр обороны Израиля Авигдор Либерман, сообщает ТАСС.

«Мы, Израиль, сделаем все, чтобы предотвратить создание шиитского коридора между Тегераном и Дамаском, - написал глава оборонного ведомства в пятницу на своей странице в Facebook. - Мы твердо намерены не дать нашим врагам возможности и даже намека на возможность нанести ущерб безопасности Израиля».

В четверг двое сирийских военнослужащих погибли в результате удара с воздуха по территории арабской республики. Командование Вооруженными силами Сирии утверждает, что израильские самолеты выпустили с территории Ливана несколько ракет по военной позиции сирийской армии рядом с городом Масьяф в провинции Хама. Либерман не стал подтверждать или опровергать факт проведения атаки, но отметил, что «вчера и сегодня со всех сторон получает обращения с просьбой прокомментировать информацию иностранных СМИ об авиаударе израильских ВВС по сирийскому военному объекту».

Министр обороны указал, что после того, как «весной 2011 года в Сирии началась гражданская война, каждый день что-то взрывается, что-то горит, летят снаряды, падают бомбы». «Это внутрисирийские проблемы, - продолжил он. - Израиль не ищет приключений на свою голову, мы не вмешиваемся в конфликт, нам не нужна война с Сирией».

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