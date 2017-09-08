Азербайджан остается крупнейшим инвестором Грузии

Азербайджан в первом полугодии 2017 года инвестировал в Грузию 224,2 млн. долларов, передает haqqin.az со ссылкой на «Бизнес Грузия».

По данным Национального управления статистики Грузии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций, вложенных Азербайджаном в соседнюю страну, сократился на 20,3%.

В целом на долю Азербайджана приходится 36,6% прямых иностранных инвестиций, вложенных в экономику Грузии. Наряду с Азербайджаном в первую тройку главных инвесторов Грузии входят Нидерланды (12,4%) и Турция (11,3%).

Азербайджанские инвестиции были вложены в секторы транспорта и связи, энергетики, строительства гостиниц и ресторанов, а также недвижимого имущества.