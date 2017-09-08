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Игорь Додон увольняет непослушных военных

 

Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге, что потребовал отставки замминистра обороны республики Георгия Галбуры из-за отправки военных на учения в Украину, несмотря на запрет главы государства, сообщает РИА Новости.

"Потребовал отставки вице-министра обороны Георгия Галбуры. А также потребовал расследования ситуации в связи с отправкой военнослужащих для участия в военных учениях в Украине и принятия санкций, в том числе понижения в звании или в полного разжалования тех, кто к этому причастен", — сказал Додон.

Кроме того, как заявил Додон, он подписал приказ о том, что без предварительного согласования президента ни один военнослужащий страны не сможет отправиться за границу принимать участие в военных учениях, стажировках и подобных мероприятиях.

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