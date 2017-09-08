Учитывая поступившие предложения со стороны клиентов, некоторые филиалы Kapital Bank будут обслуживать клиентов и по субботам. Филиалы Абшерон, Бинагади, Гара Гараев, Шуша, Сумгаит, Гянджа, Масаллы, Хазар, Барда и Сабирабад будут обслуживать клиентов с 10:00 до 14:00.

По субботам клиентам банка будут предоставлены следующие услуги: оформление кредитов, оформление дебетовых карт физическим лицам, сдача карт в филиалы, открытие текущего счета, операции по поступлениям по всем видам счетов, оформление платежных документов юридических и физических лиц, оформление платежных документов по заработной плате юридическим лицам, все виды кассовых операций, обмен валюты и срочные денежные переводы.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.