В Баку сохранится прохлада

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 19-22°, днем 27-30° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 28-30° тепла.
Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 50-60%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с 9 по 11 сентября слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове, в основном, благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.