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На Солнце произошла третья мощная вспышка

 

На Солнце 8 сентября, в 11 часов, произошла новая сильнейшая вспышка. Это уже третий мощный взрыв за последние три дня, которому присвоен высший класс активности — X. Об этом сообщает в пятницу, 8 сентября, РИА Новости со ссылкой на Физический институт Академии наук (ФИАН).

Серия солнечных вспышек началась 4 сентября. Сначала наблюдались пять слабых выбросов энергии класса М, а 6 сентября последовал взрыв на поверхности Солнца, который оказался крупнейшим за последние 12 лет. 7 сентября произошла вторая мощная вспышка, которая была отнесена к классу X.

Самые мощные вспышки, наблюдаемые на Солнце, выбрасывают в окружающее пространство огромную энергию. За несколько минут в открытый космос уходит до триллиона мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно пятая часть энергии, излучаемой Солнцем за одну секунду, и вся энергия, которую выработает человек за миллион лет (при условии ее производства современными темпами).

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