Москва обвинила ФБР в ухудшении российско-американских отношений

Госдеп США, возможно, и хочет нормализации в отношениях с Россией, однако в Вашингтоне, скорее всего, нет единой целостной политики по этому вопросу. Об этом в пятницу, 8 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«На этой неделе было сказано немало об обысках в зданиях дипредставительств России в США, которые были, как мы понимаем, инициированы ФБР. По нашей информации, все, что сейчас происходит в отношении российских дипломатов, за всем этим в том числе стоят сотрудники американских спецслужб», — пояснила дипломат.