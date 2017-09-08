Десять человек пострадали при обрушении стены кинотеатра в подмосковной Балашихе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Произошло обрушение стены заброшенного кинотеатра "Союз". Кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы. Погибших нет", — рассказали в администрации городского округа.
Cтена обрушилась на две торговые палатки, расположенные вблизи здания. Еще одну палатку частично задело. Семь пострадавших обратились за психологической помощью, еще трое госпитализированы, в том числе ребенок.