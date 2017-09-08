МИД России усомнился в геноциде мусульман в Мьянме

Давление на власти Мьянмы и звучащие в их адрес обвинения в жестокости в отношении мусульман могут привести лишь к обострению ситуации в стране, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"С учетом демонстрируемой властями Мьянмы готовности следовать рекомендациям консультативной комиссии во главе с бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, какое-либо давление на Нейпьидо бездоказательными обвинениями в жестокости в отношении мусульман в нынешней обстановке может привести лишь к обострению ситуации в этой стране и вокруг нее", — сказала Захарова.

"Мы внимательно следим за происходящими в Ракхайнской национальной области событиями, обеспокоены сообщениями о жертвах среди мирного населения и правительственных силовых структур, а также резким ухудшением ситуации в этом регионе", — отметила она.