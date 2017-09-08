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Сын еще одного азербайджанского чиновника устроил аварию есть жертвы

 

Пресс-служба МВД Азербайджана распространила официальную информацию касательно ДТП с участием сына главы пресс-службы Главного управления полиции города Баку.

7 сентября в районе 16:00 на территории Сабаильского района автомобиль «Субару», управляемый жителем Баку Арифом Рагимовым, врезался в «Тойота Прадо», принадлежащий Сеймуру Мамедову. Потеряв управление, «Субару» ударился в автомобиль «Опель», за рулем которого находился житель Лерика Физули Мамиев.

В результате аварии Ф.Мамиев и его пассажир Кямал Мамедов погибли на месте. А.Рагимов и еще один пассажир были госпитализированы.

После оказания первой помощи А.Рагимов был отпущен домой.

Управлением полиции Сабаильского района ведется расследование.

Отметим, что А.Рагимов - сын главы пресс-службы Главного управления полиции города Баку Галиба Рагимова.

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