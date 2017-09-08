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МИД России о публикациях Guardian: «Запад оказывает давление на Азербайджан»

 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад оказывает давление на российских союзников, в частности Азербайджан. Об этом она сообщила, комментируя вопрос о фейковых материалах, опубликованных в Guardian и других западных СМИ, о якобы неких тайных выплатах, осуществленных Рособоронэкспортом Азербайджану.

«Произошедшее означает, что Запад оказывает давление на российских союзников. Мне кажется, это означает, что идет очень сильное информационное давление по нескольким направлениям. Это работа по направлению российских журналистов - фактическое выдавливание из информационного пространства, оно имеет различные формы реализации – неаккредитация, недопуск, угрозы закрытия, прекращение вещания, выкидывание из кабельных, спутниковых сетей и т.д. Это осуществляется за счет большого количества фейковых новостей, которые публикуются. Мы стараемся регулярно на такие вещи реагировать», - сказала Захарова, слова которой приводит издание «Москва - Баку».

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