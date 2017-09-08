АФФА представила видеоролики, презентованные в УЕФА в рамках претендентства Баку на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2018/19.

Особо стоит отметить ролик, посвященный Лиге чемпионов. Музыканты исполняют гимн Лиги у Бакинского олимпийского стадиона. Причем в известной всем любителям футбола мелодии различим чисто национальный элемент – звуки тара и мугамные интонации.

Напомним, что 5 сентября президент АФФА Ровнаг Абдуллаев в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне представил главе организации Александру Чеферину заявочную книгу Баку.

АФФА заявила для проведения финалов Бакинский Олимпийский стадион. Соперником бакинской арены в борьбе за финал Лиги чемпионов является новый стадион мадридского «Атлетико» - «Метрополитано». А в числе кандидатов на решающий матч в Лиге Европы есть также «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и стамбульская «Бешикташ Арена».

21 сентября Исполнительный комитет УЕФА назовет стадионы, которые примут финалы. Весьма вероятно, что если Баку не получит финал Лиги чемпионов, то нам отдадут финал Лиги Европы.